بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة لشبونة اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل التطورات الإقليمية والدولية .

وذكرت قناة "الاخبارية" وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البرتغالي التطورات الإقليمية والدولية

أن الجانبين بحثا الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والترحيب بما توصلت له إيران والولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وأهمية دعم كافة الحلول الدبلوماسية الشاملة والعادلة لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن وزير الخارجية السعودي مواقف البرتغال المساندة لقضايا المنطقة وعلى رأسها اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ودعمها للحلول السلمية ومبادرات تنفيذ حل الدولتين.

من جانبه، أعرب باولو رانجيل عن تثمين بلاده للمواقف الإيجابية للمملكة الداعية باستمرار لخفض التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي، ودعمها المتواصل للجهود الدبلوماسية والحلول السلمية.