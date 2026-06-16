رئيس الإمارات يبحث مع رؤساء الحكومات مسارات التعاون بـ قمة مجموعة السبع

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان مع كل من رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا و رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين..وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الحالي.

وتطرق اللقاء إلى عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجارية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات،حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء.

كما بحث الرئيس الإماراتي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصحة بما يعزز التنمية المتبادلة والازدهار المشترك.

وأكد المسؤولان الأوروبيان حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية خاصة في المجالات التنموية مشيرين في هذا السياق إلى المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والتي ستمثل بعد إنجازها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التجارية بين الجانبين.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

كما التقى الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع حيث بحث الجانبان مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يعد محركاً رئيساً لاقتصاد المستقبل انطلاقاً من رؤية البلدين الطموحة نحو توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار .. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين..مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المتبادلة وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة السبع، وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك.

كما بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس - على هامش مشاركته- في قمة مجموعة السبع العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات التنموية مؤكدين الحرص على مواصلة التعاون من أجل ترسيخ هذه العلاقات لما فيه مصلحة التنمية المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك.