مركز الملك سلمان يدشّن المرحلة الثانية لإغاثة الشعب الصومالي

دشّن مركز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المرحلة الثانية من التدخل الطارئ لإغاثة الشعب الصومالي للإسهام في الحد من آثار الجفاف والمجاعة التي تتعرض لها جمهورية الصومال حالياً.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الاثنين/ - إن المرحلة الثانية من التدخل العاجل تسهم بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، بمبلغ قدره 47 مليوناً و214 ألف ريال سعودي لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة"، مبيناً أن وقوف المملكة إلى جانب الدول والشعوب التي تتعرض للكوارث والأزمات الإنسانية يؤكد مدى حرصها على دعم العمل الإنساني النبيل ورفع المعاناة عن الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

وكانت قد أسهمت المرحلة الأولى من التدخل الطارئ بالتصدي للمجاعة والحد من آثارها بمبلغ قدره 27 مليون ريال.

