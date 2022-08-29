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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي للإحصاء يعلن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية .. غدا

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح غداً "الثلاثاء" مؤتمراً بمقر الجهاز لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات ولفيف من الخبراء والباحثين.

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يشار إلى أنه تم تنفيذ سبع دورات لهذا المسح منذ عام 1988، وكان أخر مسح عام 2014، ولأول مرة يتم تنفيذه بالجهاز عام 2021، والذي تم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وتأتي أهمية هذا المسح في توفير قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات الهامة، كما أنها تساعد في التخطيط لهذه البرامج ومن أهمها (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) و بيانات عن الإنـجاب، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وكذلك صحة الطفل ،الحالة التغذوية ،والتطعيمات ،وفيات الأطفال  وتمكين المرأة  والختان وإتجاهات الشباب والشابات نحو تنظيم الأسرة.. إلخ.

وشمل المسح جميع محافظات الجمهورية من خلال عينة حوالي 35 ألف أسرة.

وتم تصميم المسح لتوفير المؤشرات التي تسمح بتحديد التداخلات المستقبلية المطلوبة للبرامـج السكانية والصحية التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وبرامج حياة كريمة .

تقييم البرامج السكانية تنظيم الأسرة الرعاية الصحية المسح الصحي للأسرة المصرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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