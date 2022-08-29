عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية اليمني يشيد بعمل فريق خبراء لجنة العقوبات ضد خروقات الحوثي

صدى البلد

 قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم "الإثنين" إن المليشيات الحوثية تشن هجوما على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة اليمنية بفتح طرق تعز المحاصرة بموجب بنود الهدنة، مما يعد تحد صارخ لكل الجهود الدولية والمساعي لتمديد الهدنة، ما يكشف مدى استخفاف المليشيات بكل الجهود.

وأشاد بن مبارك، بعمل فريق خبراء لجنة العقوبات ومهنيته، مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال التحقيقات في كل ما يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية".

واطلع وزير الخارجية اليمني مع منسق فريق خبراء لجنة العقوبات، على آخر مستجدات وجهود استعادة السلام والاستقرار في اليمن، والتنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل تمديد وتثبيت الهدنة والتخفيف من معاناة اليمنيين، والعراقيل التي تضعها مليشيات الحوثي أمام استكمال تنفيذ بنود الهدنة، بما في ذلك رفض فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار.

من جهته، أعرب منسق فريق خبراء لجنة العقوبات ديبي داش، عن تقديره لوزارة الخارجية اليمنية على كل ما تقدمه من دعم وتسهيلات لإنجاح عمل الفريق، مشيرا إلى أنه سيستمر بالتحقيق في عدد من القضايا المتصلة بتقويض العملية السياسية وإعاقة السلام في اليمن والذي يتطلب التعاون من جميع الفاعلين في اليمن والإقليم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

ترشيحاتنا

زواج عرفي وإنكار نسب.. لاعب الزمالك يواجه اتهامات خطيرة| القصة الكاملة

وزير المالية : مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة

الحبس احتياطيًا في حالة واحدة .. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته

الأهلي يتعاقد مع البورتوريكية ديانا كارولينا لتدعيم فريق سيدات الطائرة

كلام للتسلية.. خالد الغندور يعلق على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي

تسبب في حبسه| شاهد فيديو ترويج متهم للمخدرات على تيك توك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ القفطان الأبيض| شاهد

مطربة و9 ممثلات.. 10 نجمات يتابعهن محمد صلاح

ميدوسا | حقائق صادمة عن صورة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

فستان جريء وإكسسوارات على البطن.. تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب

فيديو

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ