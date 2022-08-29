مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لجلسة طارئة مساء اليوم

دعا المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أعضاء مجلس الإدارة إلى جلسة طارئة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين.

في سياق آخر، رصدت إدارة نادي الزمالك مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حالة الفوز على الهلال السعودي في بطولة كأس السوبر المصري السعودي، وفق تصريحات مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لموقع صدى البلد.

مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل

ويلتقي فريق الزمالك بطل الدوري المصري مع الهلال بطل الدوري السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل على لقب كأس لوسيل المقرر لها في قطر.

يأتي قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز في لقاء الهلال السعودي المرتقب.

مباراة الزمالك وايسترن كومباني

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء إيسترن كومباني المقرر لها مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني كل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري و محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور ومحمد عبد الغني وسيد عبد الله نيمار ومحمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ويوسف "أوباما" وعمر السعيد راحة سلبية في الفترة الحالية.