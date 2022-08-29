عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لجلسة طارئة مساء اليوم

مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

دعا المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أعضاء مجلس الإدارة إلى جلسة طارئة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين.

في سياق آخر، رصدت إدارة نادي الزمالك مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حالة الفوز على الهلال السعودي في بطولة كأس السوبر المصري السعودي، وفق تصريحات  مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لموقع صدى البلد.

مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل  

ويلتقي فريق الزمالك بطل الدوري المصري مع الهلال بطل الدوري السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل على لقب كأس لوسيل المقرر لها في قطر.

أحمد شوبير يكشف مستقبل فيريرا مع الزمالك وتفاصيل عقده القديم

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

يأتي قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز في لقاء الهلال السعودي المرتقب.

مباراة الزمالك وايسترن كومباني

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء إيسترن كومباني المقرر لها مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني كل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري و محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور ومحمد عبد الغني وسيد عبد الله نيمار ومحمد عواد ومحمود  علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ويوسف "أوباما" وعمر السعيد راحة سلبية في الفترة الحالية.

 

الزمالك نادي الزمالك أخبار الرياضة مرتضى منصور أخر أخبار الرياضة الهلال السعودي كأس لوسيل مباراة الزمالك والهلال الزمالك والهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضرب ممرضة وعاملة وسب طبيب في مستشفى قصر العيني| ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

توقيع اتفاقية مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.. صور

مرتضي منصور: فيريرا عمل من الفسيخ شربات وسأكافئ الجمهور بصفقات محلمش بيها

مرتضى منصور عن غرامة كهربا: هتدفع لو انطبقت السما على الأرض.. فيديو

ميدو: بحذر الأهلاوية من شيكابالا.. وأمير مرتضى كسب سيد عبدالحفيظ

ترشيحاتنا

هل يجوز الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟ دار الإفتاء ترد

كيف خاطب رسول الله العالمين في كل زمان ومكان؟.. علي جمعة يجيب

رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية.. لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

عاموا بحمام السباحة..تفاصيل اقتحام أنصار مقتدى الصدر القصر الجمهوري في بغداد..فيديو

الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية

مفاجأة بشأن العمالة المصرية بالكويت..الدولار يقترب من 20جنيها والذهب يصل لـ 1084|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. شاورما فراخ أكلة اقتصادية ومغذية

مش هتصدق الرقم| سعر غير متوقع لـ فستان نيرمين الفقي

كان يمكن إنقاذها..مسعف الأميرة ديانا في حادث وفاتها يروي تفاصيل لأول مرة

مين الأجمل.. فنانات يخطفن الأنظار بالبوركيني علي البحر.. شاهد

فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ