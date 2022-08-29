عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معيط: ندعم قطاع الصناعة بتوفير السيولة وتأجيل الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتم العمل حاليا على دعم قطاع الصناعة بتوفير السيولة وتأجيل الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات.

txt

معيط: 10 مليارات جنيه للمرحلة الخامسة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين

txt

هدفها الاستقرار المالي.. معيط: صندوق النقد يأخذ في فترات الأزمات إجراءات مختلفة.. فيديو


وأضاف الدكتور محمد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة والمواطنين يتأثرون سلبا بـ الموجة التضخمية العالمية.

 

الموجة التضخمية في العالم خارج سيطرة أي وزير مالية


وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموجة التضخمية في العالم خارج سيطرة أي وزير مالية، لافتا إلى أن  الدولة تعمل جاهدة لصالح المواطن وحل جميع مشاكله.


 

محمد معيط وزير المالية قطاع الصناعة الضرائب العقارية الضرائب تأجيل الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

أخبار السوشيال: الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. ومجدي عبد الغني يحذر جماهير الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

موضوعات متعلقة

المالية: تحسن مستمر في الموازنة العامة للدولة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : لا تهدر المال

ترشيحاتنا

سرقة منزل أوباميانج وساعة ليفاندوسكي.. ماذا يحدث في برشلونة؟

بسبب فيروس كورونا.. عدوى شائعة تنتشر بين الأطفال

التموين: مد فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقات.. فيديو

كيف مرض النبي ومات؟ الأيام الأخيرة في حياته وسر دفنه في اللحد

عزة مصطفى: الرئيس السيسي يوجه بعلاج مواطن يعاني من مشاكل في القلب

بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تان ومايوه.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بهوت شورت.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بإطلالة من تركيا

موجودة في كل بيت.. تناول هذه الأطعمة يحميك من مرض خطير

كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

فيديو

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ