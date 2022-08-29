معيط: ندعم قطاع الصناعة بتوفير السيولة وتأجيل الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتم العمل حاليا على دعم قطاع الصناعة بتوفير السيولة وتأجيل الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات.



وأضاف الدكتور محمد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة والمواطنين يتأثرون سلبا بـ الموجة التضخمية العالمية.

الموجة التضخمية في العالم خارج سيطرة أي وزير مالية



وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموجة التضخمية في العالم خارج سيطرة أي وزير مالية، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة لصالح المواطن وحل جميع مشاكله.



