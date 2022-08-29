المالية: النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أخر تطورات التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض لمصر.



وقال الدكتور محمد معيط ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية أو إلغاء المبادرات التموينية.



72 ساعة سيتم اصدار اجراءات لمنع تكدس السلع في الموانيء

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه خلال 72 ساعة سيتم اصدار اجراءات لمنع تكدس السلع في الموانيء.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموجة التضخمية في العالم خارج سيطرة أي وزير مالية.