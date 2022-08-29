خبير: مشروع مدارس مصر المتميزة يهدف إلى تطوير وتهيئة بيئة مدرسية مناسبة 

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعكف على مشروع كبير "مدارس مصر المتميزة" يتم تطبيقه بالمدارس الرسمية للغات وستحدث طفرة في التعليم نظرًا لأنها ستكون مدارس ذكية مزودة ببنية تكنولوجية وفراغات لممارسة الأنشطة لإعداد جيل قادر على المعرفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بديوان عام الوزارة، مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير الوزير للتعليم الفني.

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز المهارات ونقل المعرفة، من خلال تطوير وتهيئة بيئة مدرسية للطلاب والمعلمين تساعدهم على الإنتاج بشكل أفضل، بجانب تحسين التعليم قبل الجامعي، وتوفير تعليم عالى الجودة يلبى متطلبات العمل بكوادر بشرية متميزة ومؤهلة، وذلك من أجل مواكبة مسارات التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية، وفق توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير التعليم.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تطوير التعليم في مصر يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية وهناك مواد بالدستور تم تخصيصها لتطوير التعليم في مصر، وهى المنهاج الذي تسير عليه الوزارة في تطوير التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل لتحقيق تنمية اقتصادية.

وأوضح الخبير التربوي، أن تلك المدارس الجديدة أنشئت لتوفير تعليم متميز بمصروفات مناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص لمنع احتكار هذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة والدولية في مصر ركن هام في الوزارة.

أبرز المعلومات عن مشروع التعليم الجديد بمدارس مصر المتميزة:

- المدرسة ذكية وتكنولوجية.

- مجهزة بالسمارت بورد وواي فاي.

- نموذج مطور للمدراس الرسمية للغات.

- مُجهزة على أعلى مستوى بما يساهم في توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

- تضم فراغات لممارسة الأنشطة.

- بداية التجربة من محافظة السويس قبل التوسع فيها.

وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل مشروع كبير تعكف الوزارة على إطلاقه حاليا وهو مشروع “مدارس مصر المتميزة”.

وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة تعكف على مشروع كبير "مدارس مصر المتميزة" يتم تطبيقه بالمدارس الرسمية للغات

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مزايا "مدارس مصر المتميزة" تتمثل في أنها سوف تحدث طفرة في التعليم نظرًا لأنها ستكون :

مدارس ذكية

مدارس مزودة ببنية تكنولوجية

سيكون بها فراغات لممارسة الأنشطة لإعداد جيل قادر على المعرفة.