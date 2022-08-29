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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملفات

أزمات السايس والتوكتوك وتراخيص المحال.. 403 أدوات رقابية و14ملفًا بشأن المحليات.. إنجازات متواصلة لمحلية النواب خلال دور الانعقاد الثاني

مجلس النواب
مجلس النواب

أعدت لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى، تقريرًا بإنجازاتها خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، الذى تضمن 115 اجتماعًا بواقع 342ساعة عمل، وتم مناقشة 14 موضوعا عامة يخص منظومة الإدارة المحلية، مع عمل 64 مذكرة برلمانية بشأن موضوعات تهم المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم نظر وإنهاء 339 طلب إحاطة مقدمة من نواب البرلمان بكافة محافظات الجمهورية.


مناقشات لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الثانى تضمنت خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية التي تتخذها بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وإزالة كافة التعديات القائمة عليهم في جميع المحافظات ،وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

أزمة الري والصرف الصحي

أيضا عرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية ، ووزارة الموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم (4) لسنة 2017، بشان الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية  (قاعدة ، شاسيه ، محرك )، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تضمنت خطة الحكومة والاجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية ( تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الاسكندرية و دمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار، ومتابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة.

أزمة السايس

أيضا تضمنتت عرض المخططات الإستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لإعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط  والنسق الحضاري، وما له من أثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والإجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية. متابعة الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الإنتظار بالمحافظات.

قانون المحال العامة

الجهود تضمنت تقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف تعظيم الموارد المالية للدولة ومتابعة ومناقشة الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلاً عن الاجراءات التي تم إتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.


أيضا مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2022/2023، لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، ونقل الركاب بمحافظة الإسكندرية ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2022/2023، لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة. مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لمحافظتي القليوبية والمنوفية. لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2022/2023، لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة  تضمنت زيارة ميدانية لمحافظات بني سويف، المنيا، أسيوط خلال الفترة من 27 من فبراير إلى 2 من مارس ، فيما شملت الجهود   عمل 64مذكرة برلمانية بشأن موضوعات تهم المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم نظر وإنهاء 339طلب إحاطة مقدمة من نواب البرلمان بكافة محافظات الجمهورية.

السايس المحال العامة مجلس النواب التوكتوك الحكومة

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