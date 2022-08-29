جهاز حماية المستهلك: حل مشكلات المواطنين في مدة لا تتجاوز 3 أيام

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز له دور هام، يتمثل في منع الممارسات الإحتكارية التي تتم من بعض التجار، والعمل على مراقبة الأسواق.

وقال أيمن حسام الدين، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الجهاز له دور رقابي، وهناك أدوات رقابية، من خلال إدارة الرقابة والتحريات، للعمل على إنفاذ القانون بشكل مباشر.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العاملين بالجهاز على مستوى المحافظات 520 شخصا، مؤكدا أنه يتم العمل على حل المشاكل التي تحدث للمستهلك، والعمل على ضبط الأسواق.

شكوى المستهلك المصري.

وأشار أيمن حسام الدين إلى أن حل الشكوى في بعض القطاعات لا تتجاوز الـ 3 أيام، مؤكدا أن هناك إنجازات كبيرة تمت لحل شكوى المستهلك المصري.