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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تخفيضات 20% بمعارض أهلا مدارس.. والإنجاز بمنظومة الشكاوى تصل 92%.. أبرز تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك

المهندس أيمن حسام
المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك

80% من سلع معرض أهلا مدارس محلية الصنع

 الغرفة التجارية شريك أساسي بمعرض أهلا مدارس

23 معرضا رئيسيا متواجدا سيتم تنظيمها في 23 محافظة

 

حل أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، ضيفا ببرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، وقد كشف عن العديد من التفاصيل الخاصة حول معرض أهلا مدارس، وقد أكد أكثر من 80% من المنتجات بمعرض “أهلا مدارس” محلية الصنع، وهو ما سيدفع عجلة الإنتاج المحلية.

 

وقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وصلنا لنسبة إنجاز في الشكاوي تصل لـ 92%، مشيرا إلى أننا نسعى للقضاء على المشكلات التي تواجه المستهلكين.

 

وإليكم أبرز التصريحات:

حماية المستهلك: 80% من سلع معرض أهلا مدارس محلية الصنع.. فيديو
أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العالم  يعاني من أوضاع إقتصادية صعبة، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن في مصر، الأوضاع جيدة.

جهاز حماية المستهلك: حل مشكلات المواطنين في مدة لا تتجاوز 3 أيام

حماية المستهلك: وصلنا لنسبة إنجاز في الشكاوي تصل لـ 92%..فيديو

وقال أيمن حسام الدين، أكثر من 80% من المنتجات بمعرض “أهلا مدارس” محلية الصنع، وهو ما سيدفع عجلة الإنتاج المحلية، لتوفير العملة الأجنبية للدولة المصرية.

 

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تعمق الصناعة الوطنية، على الرغم من المشاكل التي تواجه الصناعة، إلا أن الدولة تعمل على دعم الصناعة الوطنية.

 

وأشار أيمن حسام الدين إلى أن افتتاح المعرض الرئيسي بواسطة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة.

 

حماية المستهلك: الغرفة التجارية شريك أساسي بمعرض أهلا مدارس.. فيديو

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الغرفة التجارية شريك أساسي بمعرض أهلا مدارس خاصة في للمعرض الرئيسي بالقاهرة، وعدد من المعارض بالمحافظات.

حماية المستهلك: الغرفة التجارية شريك أساسي بمعرض أهلا مدارس.. فيديو

جهاز حماية المستهلك: حل مشكلات المواطنين في مدة لا تتجاوز 3 أيام

وقال أيمن حسام الدين، أن المعارض توفر كافة الأشياء التي يحتاجها طلاب المدارس والجامعات من ملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ويوفر المعرض أيضا النظارات الطبية للطلاب بالكشف.

 

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القطاع الرئيسي بالمعرض الأدوات المكتبية، مؤكدا أن هناك 40 شركة تعمل داخل معرض أهلا مدارس.

 

في متناول المواطن المصري.

وأشار أيمن حسام الدين إلى أن قطاع الجلود، له أهمية أيضا داخل معرض أهلا مدارس، مؤكدا أنه يتم عرض المصنوعات الجليدية والأحضية بأسعار في متناول المواطن المصري.

معرض أهلا مدارس

حماية المستهلك: وصلنا لنسبة إنجاز في الشكاوي تصل لـ 92%..فيديو
أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أننا وصلنا لنسبة إنجاز في الشكاوي تصل لـ 92%، مشيرا إلى أننا نسعى للقضاء على المشكلات التي تواجه المستهلكين.

حماية المستهلك: الغرفة التجارية شريك أساسي بمعرض أهلا مدارس.. فيديو

تخفيضات 20%.. حماية المستهلك: معارض أهلا مدارس توفر نظارات طبية للطلاب بالكشف.. فيديو

وقال حسام الدين، أن جهاز حماية المستهلك، يركز على أن المستهلك هو الممول الرئيسي للإقتصاد المصري، ونسعى لحل المشاكل التي يتعرض لها.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: أتمنى أن تقل الشكاوي التي يتعرض لها المستهلك المصري، خاصة أنه في السابق وصل عدد الشكاوي لأكثر من 130 الف شكوى.


تخفيضات 20%.. حماية المستهلك: معارض أهلا مدارس توفر نظارات طبية للطلاب بالكشف.. فيديو
أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن نسبة التخفيضات بمعرض “أهلا مدارس” لا تقل عن 20%،  مؤكدا أن هناك تجار جملة ومصنيعن لكل شئ بالمعرض.

جهاز حماية المستهلك: حل مشكلات المواطنين في مدة لا تتجاوز 3 أيام

بحضور رئيس الوزراء.. حماية المستهلك: بدء معارض أهلا مدارس الخميس المقبل |فيديو

وقال أيمن حسام الدين، أن المعارض توفر كافة الأشياء التي يحتاجها طلاب المدارس والجامعات من ملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ويوفر المعرض أيضا النظارات الطبية للطلاب بالكشف.

 

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلم، أنه يوجد بمعارض “أهلا مدارس”، أطباء أسنان لإعطاء الطلاب أدوات التعقيم والمطهرات، إضافة إلى وجود بنوك تسهل على أولياء الأمور مصاريف الدراسة.

 

 ٢٣ معرضا رئيسيا

وأشار أيمن حسام الدين إلى أن هناك ٢٣ معرضا رئيسيا متواجدا سيتم تنظيمها في ٢٣ محافظة، وباقي المحافظات سوف يكون بها قوافل متحركة هذا إلي جانب ١١٩ معرضا فرعيا في كافة المحافظات.

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: حل مشكلات المواطنين في مدة لا تتجاوز 3 أيام
أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز له دور هام، يتمثل في منع الممارسات الإحتكارية التي تتم من بعض التجار، والعمل على مراقبة الأسواق.

حماية المستهلك: وصلنا لنسبة إنجاز في الشكاوي تصل لـ 92%..فيديو

حماية المستهلك: الغرفة التجارية شريك أساسي بمعرض أهلا مدارس.. فيديو

وقال أيمن حسام الدين، أن الجهاز له دور رقابي، وهناك أدوات رقابية، من خلال إدارة الرقابة والتحريات، للعمل على إنفاذ القانون بشكل مباشر.

 

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العاملين بالجهاز على مستوى المحافظات 520 شخصا، مؤكدا أنه يتم العمل على حل المشاكل التي تحدث للمستهلك، والعمل على ضبط الأسواق.

 

شكوى المستهلك المصري.

وأشار أيمن حسام الدين إلى أن حل الشكوى في بعض القطاعات لا تتجاوز الـ 3 أيام، مؤكدا أن هناك إنجازات كبيرة تمت لحل شكوى المستهلك المصري.

جهاز حماية المستهلك رئيس الوزراء معرض أهلا مدارس الدكتور مصطفى مدبولى الشكاوي

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