هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن

المانجو هي الفاكهة الأكثر شعبية التي يتم تناولها خلال فصل الصيف وربما تكون المفضلة أيضًا، لكن للأسف، هناك عدد من المفاهيم الخاطئة حول هذه الفاكهة والتي غالبًا ما تدور حولنا.

وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فربما أخبرك البعض بعدم تناول المانجو، لأنها حلوة للغاية ومليئة بالسعرات الحرارية.

وإذا كنت من محبي المانجو يمكنك الاستمتاع بالمانجو واتباع نظامك الغذائي لفقدان الوزن بشكل فعال في نفس الوقت.

فوائد المانجو

150 جرام من المانجو تحتوي على حوالي 120 سعرة حرارية، يمكنك تناوله كوجبة خفيفة في الصباح أو كوجبة خفيفة في المساء.

سوف يمنحك الشعور بالشبع وسوف ينعشك دائمًا خلال أيام الصيف الحارقة .

المانجو وخسارة الوزن

إذا كنت ترغب في خفض السعرات الحرارية بشكل أكبر وجعل وجبتك الخفيفة تدوم طويلاً ، خذ نصف مانجو، اقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم .

كما يوصي كل من الأطباء وخبراء التغذية بتناول الفواكه الموسمية للحصول على أنواع مختلفة من العناصر الغذائية الأساسية.

فوائد أخرى ل المانجو

المانجو هي فاكهة صيفية خاصة لها عدد من الفوائد في حد ذاتها، المانجو مليء بالفيتامينات مثل C و A و E و B5 و K و B6 والمواد المغذية مثل النحاس وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف وغيرها الكثير.

فهي تساعد على الهضم ، وتعزز المناعة ، وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم ، وتحسن صحة العين ، بل وتدعم صحة القلب.

المانجو

المصدر times of india