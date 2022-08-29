إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى والتى بدأت فى ١٣ أغسطس الجارى.

اسفرت الحملة اليوم عن إزالة ١٧حالة تعدى تابعة لولاية جسور النيل والإصلاح الزراعى بمركز فارسكور على مساحة ١٦٧٢م٢.

ونوهت محافظ دمياط بوصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى ٢١٩حالة بمساحة ٤١٨٧١م٢،فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " تكاتف الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة بمراحلها الثلاث ،وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة والتصدى لأى محاولات للتعدى عليها.