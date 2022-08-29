عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

ازالة تعديات
ازالة تعديات

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى والتى بدأت فى ١٣ أغسطس الجارى.

اسفرت الحملة اليوم عن إزالة ١٧حالة تعدى تابعة لولاية جسور النيل والإصلاح الزراعى بمركز فارسكور على مساحة ١٦٧٢م٢.

ونوهت محافظ دمياط بوصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى ٢١٩حالة بمساحة ٤١٨٧١م٢،فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " تكاتف الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة بمراحلها الثلاث ،وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة والتصدى لأى محاولات للتعدى عليها.

وكيل تعليم دمياط يكرم الطفل النابغة يحيى النجار

الافتتاح 15سبتمبر.. محافظ دمياط تبحث الموقف الحالى لمشروع معالجة صرف صحي طبل

دمياط .. إزالة 19 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز كفر سعد

11 عام ويرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة.. والدة الطفل النابغة بدمياط تروي تفاصيل مواهبه الفذة

"تعليم دمياط" يعقد اختبار التصفية النهائية للطلاب المتفوقين في مادة الرياضيات

ضبط لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى في دمياط

محكمة القضاء الإداري تبريء مدير تموين دمياط من مخالفات مالية

دمياط استرداد أراضي الدولة تعديات إزالة التعديات الأراضى الزراعية القيادة السياسية الإصلاح الزراعي مركز فارسكور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

تطورات ملف الجهاز الفني بالأهلي وموقف سواريش.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محكمة القضاء الإداري تبريء مدير تموين دمياط من مخالفات مالية

محافظ دمياط توجه بإزالة معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفر سعد

فوز مكتبة مصر العامة بمراكز متقدمة بمسابقة المؤسسة التنويرية بالمشروع الوطني للقراءة

وكيل تعليم دمياط يكرم الطفل النابغة يحيى النجار

3 أشقاء بدمياط يحفظون القرآن الكريم كل منهم بتلاوته الخاصة

الافتتاح 15سبتمبر.. محافظ دمياط تبحث الموقف الحالى لمشروع معالجة صرف صحي طبل

دمياط .. إزالة 19 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز كفر سعد

11 عام ويرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة.. والدة الطفل النابغة بدمياط تروي تفاصيل مواهبه الفذة

ترشيحاتنا

3 أيام بدون أكل.. ممثلة تتعرض لموقف محرج في بدايتها الفنية| فيديو

وثائق سرية للغاية.. المخابرات الأمريكية تفتح تحقيقا عاجلا بسبب ترامب

صفقات مميزة.. تعليق قوي من ميدو على ميركاتو الزمالك

هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضي منصور.. أوباما ينتقل لـ فيوتشر وإمام عاشور في أزمة

الحب أفعال وحياتي تخصني أنا.. ماذا قالت ياسمين صبري لجمهورها اليوم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعد عنهم فورا.. أبراج تعشق الدراما والنكد

هاف ستومك.. فرح الزاهد تتألق بإطلالة رياضية سوداء

أغنيتان جديدتان.. صدى البلد يكشف سر ظهور شيرين عبد الوهاب برفقة حميد الشاعري

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ