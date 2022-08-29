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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضي منصور.. أوباما ينتقل لـ فيوتشر وإمام عاشور في أزمة

صدى البلد

شهد نادي الزمالك على مدار اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة التي يرصدها موقع صدي البلد في التالي:-

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك
عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء المجلس بمقر النادي.

 

حسبي الله ونعم الوكيل.. إمام عاشور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. تفاصيل
وجه إمام عاشور رسالة غامضة نشرها عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

فرج عامر : إعارة يوسف أوباما لنادى فيوتشر هذا الموسم
كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، عن إعارة يوسف أوباما ، لاعب نادى الزمالك ، لـ نادى فيوتشر .

توقيع اتفاقية مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.. صور
وقّع الاتحادان السعودي والمصري لكرة القدم، اتفاقية مع اللجنة المحلية المنظمة لفعالية كأس سوبر لوسيل، تؤكد مشاركة ناديي الهلال والزمالك في الفعالية المرتقبة في التاسع من الشهر المقبل، على أرضية استاد لوسيل المونديالي، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، ويستضيف نهائي كأس العالم في ديسمبر القادم.

 

الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك الهلال السعودي يوسف أوباما

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أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضي منصور.. أوباما ينتقل لـ فيوتشر وإمام عاشور في أزمة

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