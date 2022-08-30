أخبار التعليم| تنسيق الجامعات الأهلية.. مصروفات كليات الطب والهندسة.. موعد بدء الكشف الطبي للمرشحين لكليات جامعة حلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الصيفي لطلاب الدراسات العليا 13 سبتمبر

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد عقد اختبارات الفصل الدراسى الصيفى لطلاب الدراسات العليا .

تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على مصروفات كليتي الطب والهندسة

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب التسجيل بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022، حيث كانت قد تم فتح باب تنسيق الجامعات الأهلية منذ يوم الثلاثاء الماضي ويتم غلق باب التسجيل اليوم، وتعد الجامعات الأهلية جامعات جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية و ستبدأ الدراسة بها للمرة الأولى للعام الجامعي المقبل 202022-2023.



جامعة حلوان : بدء الكشف الطبي للمرشحين لكليات الجامعة ٤ سبتمبر

يستعد طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022 لبدء اجرائات الكشف الطبي بالجامعات و تجهيز الاوراق الخاصة بالالتحاق بالكليات لبدء العام الدراسي الجديد .



ختام تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة .. اليوم

تواصل الجامعات الأهلية استقبال الطلاب للتسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية وذلك في اليوم الاخير له بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية.



آخر موعد لتقديم القبول ببرامج الدبلوم والدكتوراه بألسن عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، مد فترة التقديم للقبول في برامج الدبلوم والدكتوراه لخريف 2022 في مختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة التحريرية والفورية، تكنولوجيا الترجمة) حتى 10/9/2022.



فتح باب التقديم لـ برامج الساعات المعتمدة بـ ألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة بدءا من اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

التعليم تتابع وصول أوراق الأحياء والاستاتيكا والفلسفة للجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحانات الأحياء ، والاستاتيكا ، والفلسفة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022