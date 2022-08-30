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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صدمة للعالم.. فيروس خطير ينتشر بصمت دون أعراض| فيديو

فيروس خطير
فيروس خطير

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد فيروسا صامتا دون أعراض ظاهرة ينتشر في ولاية نيويورك في صدمة جديدة لأول مرة منذ ثمانينات القرن العشرين.

 

وأوضح التقرير أن هيئة الصحة في ولاية نيويورك حذرت من الفيروس، بعد اكتشاف الفيروس في عينات من مياه صرف قادمة من شمالي الولاية.

 

وأشار التقرير إلى أن فيروس شلل الأطفال تم اكتشافه في 4 عينات من مقاطعة سوليفان في أول حالة تفشي منذ عقد من الزمان، حيث أن العينات تثبت إصابة أحد السكان المجهولين بالفيروس، وتبين أن الشاب المصاب لم يتم تلقيحه.

 

تهديد لجميع البالغين والأطفال


وتابع التقرير أن "ماري تي باسيت"، مفوضة الصحة في نيويورك، قالت: "شلل الأطفال في نيويورك اليوم يمثل تهديدا وشيكا لجميع البالغين والأطفال الذين لم يتم تلقيحهم أو لم يواكبوا التطعيمات ضد شلل الأطفال".

 

وكشف التقرير أن الفيروس تم تحديده في ثلاث مقاطعات متجاورة، هي روكلاند وأورانج وسوليفان، ولا يظهر على الفيروس أي أعراض على الإصابة، كما أن المصابين يمكنهم نقل العدوى خلال أيام أو أسابيع، فيما أكد مسؤولون بأنه من الممكن أن يكون مئات الأشخاص في الولاية قد أصيبوا بشلل الأطفال ولكنهم لا يعرفون ذلك.

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