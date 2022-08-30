شرط مدرب بوروسيا دورتموند لخلافة سواريش في الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الألماني ماركو روزه، مدرب فريق بروسيا دورتموند السابق، حدد شرطه من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" استقر النادي الأهلي على فسخ العقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز".

وتابع:" مدرب بوروسيا دورتموند طلب الحصول على 4 ملايين دولار راتبا سنويا؛ للموافقة على تدريب القلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد المفاوضات التي جرت بينهما في الفترة الماضية لخلافة سواريش في الموسم المقبل وهو أمر صعب على إدارة النادي الأهلي".