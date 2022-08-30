مراسم تسليم الدكتوراة الفخرية لـ إلهامي مقار وفادية عبدالغني وأحمد صقر بالجمعية الملكية

وقع الاختيار على المنتج الهامي مقار والفنانة فادية عبد الغنى والمخرج أحمد صقر لنيل درجة الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات الخاصة من خلال احتفالية أقيمت بالقاعة الكبرى للجمعية الملكية للاقتصاد السياسى والتشريع والقانون بالقاهرة.



وجاء تكريم المنتج إلهامي مقار، رئيس مجلس أدارة سويتش المالكة لمجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع بناء على البحث العلمي الذي اعتمد عليه على منهجية الوصول لحلول مناسبة تعتمد على الأساليب الحديثة في تطبيق مفهوم العلوم الإنسانية بمنظور المدنية الحديثة وتعزيز تنمية ثقافة الوعى المجتمعى.



والدكتوراه الفخرية هي درجة تُمنح للاعتراف بإنجازات الشخص في المواد المتخصصة التى تمنح بها درجة الدكتوراة

الهامى مقار قام بأعمال متعددة في مجالات الإعلام كمذيع ومقدم برامج على الراديو أو التليفزيون منها برنامج بى سي تشات على نجوم FM و استضاف عدد كبير من نجوم الفن على تليفزيون النهار.

وقام بتسليم شهادة الدكتوراه الفخرية اللواء شريف صلاح الدين رئيس الجهاز الوطنى للإدارة و الاستثمار و الدكتور نبيل رزق.

وأهدى إلهامى الشهادة لشركاء النجاح شقيقيه المنتج والكاتب شادى مقار والمنتج ريمون مقار والنجم كريم محمود عبد العزيز شركاء النجاح.

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