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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل البحر.. أحمد رزق ينشر صورة بصحبة عائلته من لبنان

أحمد رزق
أحمد رزق

شارك الفنان أحمد رزق صورة جديدة له من لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد رزق عبر خاصية “الاستوري” في صورة سيلفي بصحبة عائلته من داخل البحر، وعلق عليها بأشكال القلوب باللون الأحمر.

بطولة أحمد رزق.. شاهد.. فريق عمل حرب الجبالي يحتفل بـ بدء التصوير

أحمد رزق يبدأ تصوير حرب الجبالي وزوجته تهنئه على الفيس بوك

يذكر أن فريق عمل مسلسل “حرب الجبالي” للفنان أحمد رزق، بدأ تصوير الأحداث الخاصة بالعمل.

وقام فريق العمل بالاحتفال بتورتة وتقطيعها في اللوكيشن لبدء التصوير.

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح نفى تعاقده وزوجته الممثلة هنادي مهنا، على بطولة مسلسل "حرب الجبالي" مع الفنان أحمد رزق بحسب ما تردد في عدد من المواقع الإخبارية. 

وأكد أحمد خالد صالح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هذا الحديث عار تماما من الصحة وأنه يشترك مع هنادي مهنا قريبا في فيلم "ليلة العيد" المقرر طرحه قريبا. 

الفنان أحمد رزق أحمد رزق لبنان مسلسل “حرب الجبالي” أخبار أحمد رزق

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