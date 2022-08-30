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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: البلد مستهدفة والخارج يحسدنا.. وهذه شروط صندوق النقد

وزير المالية
وزير المالية

كشف محمد معيط، وزير المالية أن مصر صدر عنها أكثر من 150 تقريرا سلبيا بشأن الحالة الاقتصادية وكلها غير صحيحة وأرقامها غير مدروسة . 

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «تن»: جميع التقارير التي صدرت تؤكد استهداف مصر واستقرارها ورغبتهم في عودتها لظروف 2011 . 

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وأضاف : الشعب المصري واعي ولن يضيع بلده لاننا نعمل ونمتلك الاستقرار والامان ونحاول التطوير في شتى المجالات والخارج يحسدنا عليه نحن فيه رغم غلاء الأسعار والظروف الحالية . 

وأكمل : هناك من يحاول عودة البلد للخلف وأطالب الشعب بعدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات لانهم يتحدثون دون معرفة حقيقية ودراسة لـ أي شيء.

وعن شروط صندوق النقد الدولي قال : لم يتم المطالبة برفع الدعم نهائيا ولم يطلب الصندوق رفع الدعم عن الخبز كما روج خلال الفترة الماضية إنما طالبونا بزيادة برامج حماية المواطنين وبرامج اجتماعية أكثر للحماية من موجة التضخم التي اجتاحت العالم.
 

محمد معيط وزير المالية مصر صندوق النقد الدولى صندوق النقد

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