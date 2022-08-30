وزير المالية ينفي تصريحات منسوبة له عن الدولار: ما قلته مسجل وواضح

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، حقيقة تصريحات منسوبة له بشأن اتخاذ قرارات خلال 72 ساعة خاصة بتوفير الدولار، قائلا: "هذا غير صحيح وهذه المقولة لم أقلها".

وقال "الدكتور محمد معيط وزير المالية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "العربية قالت كلام لم أقله، وبلغناهم وأخبرناهم أن التسجيلات موجودة والوزير لم يقل هذا الكلام على الإطلاق، وقالوا أصل إحنا فسرناها، وكان ردنا عليهم أنكم غير محترفين وهذا شيء يسيء لكم".

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية،: "ما قلته في هذا الشأن مسجل وواضح وهو أنه خلال 72 ساعة هناك إجراءات لتخفيف هناك أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وهذا ما قلته بالحرف الواحد".

أزمة تكدس البضائع

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية،: "المالية مع وزارة النقل مع وزارة التجارة والصناعة مع البنك المركزي، سنقوم باتخاذ إجراءات لتخفيف أزمة تكدس البضائع في الموانئ"، مشيرا: "سيتم إعلانها قريبا بحد أقصى 72 ساعة".

