بعد اقتحامه.. متظاهرون في حمام سباحة القصر الجمهوري بـ بغداد|فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ أنصار الصدر في حمام سباحة القصر الجمهوري في بغداد بعد اقتحامه.

واقتحم المئات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القصر الجمهوري في العاصمة العراقية بغداد، وانتهزوا الفرصة للسباحة في الحوض الخاص للمبنى الحكومي الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة، بعد أن أعلن الصدر اعتزاله الحياة السياسية بشكل نهائي.

وفي بيان مقتضب، قال الصدر، أمس الاثنين: "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".

كما أعلن إغلاق جميع المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري "باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".

وأعلن الجيش العراقي، حظر تجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في تغريدة "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة إلى إشعار آخر".

