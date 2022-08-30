المخابرات البريطانية: الجيش الأوكراني متفوق في خيرسون وعطل الإمدادات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية صعدت من معدل القصف المدفعي في أنحاء جنوب أوكرانيا، بينما واصلت ضرباتها الدقيقة بعيدة المدى لتعطيل الإمدادات الروسية.

وأضافت الوزارة في نشرتها المخابراتية اليومية أن روسيا تبذل جهودا منذ بداية أغسطس لتعزيز قواتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو حول خيرسون.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق إن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي كانت روسيا تستخدمها لتزويد جيب من الأراضي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون بالإمدادات.

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف زابوريجيا

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت السلطات الروسية، أوكرانيا مجددا، اليوم الثلاثاء، بقصف محطة زابوريجيا النووية، ما يهدد بوقوع كارثة نووية.

وقالت السلطات الروسية إن انفجارا وقع عبر قذيفتين بالقرب من خزانات وقود محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

واحتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية - وهي الأكبر في أوروبا - منذ أوائل مارس. ومنذ ذلك الحين، أعربت هيئات الرقابة الدولية باستمرار عن مخاوفها من أن أي قتال بالقرب من المصنع يمكن أن يشعل شرارة كارثة كبرى.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، من بين جهات أخرى، في تحديثات استخباراتية إن القوات الروسية تستخدم على ما يبدو الوضع الوقائي للمحطة كدرع، مما يجعل أوكرانيا مترددة في الهجوم لأنها لا تريد المخاطرة بوقوع حادث نووي. وفي الوقت نفسه، دقت هيئات الرقابة النووية ناقوس الخطر بأن سلامة المحطة وأمنها بحاجة إلى تأمين.

الأمم المتحدة تحذر روسيا وأوكرانيا من كارثة نووية

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من الأضرار الكارثية التي قد تلحق بمحطة زابوريجيا، داعية كلا من أوكرانيا وروسيا لوقف كافة الأنشطة العسكرية قرب المحطة النووية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تطور الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وقال جوتيريش: "أناشد جميع الأطراف المعنية لممارسة الحس السليم والعقل وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرض المحطة النووية للخطر".

وتابع قائلا: "بدلا من خفض التصعيد، وردت تقارير على مدى الأيام العديدة الماضية عن المزيد من الحوادث المقلقة للغاية، والتي يمكن إذا استمرت أن تؤدي إلى كارثة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القوات العسكرية الروسية وأوكرانيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة للمحطة وعدم استهداف منشآتها أو محيطها.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتعريض سلامة المحطة الضخمة، الأكبر في أوروبا، للخطر من خلال تبادل الهجمات على مقربة منها.