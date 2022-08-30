عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات البريطانية: الجيش الأوكراني متفوق في خيرسون وعطل الإمدادات الروسية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية صعدت من معدل القصف المدفعي في أنحاء جنوب أوكرانيا، بينما واصلت ضرباتها الدقيقة بعيدة المدى لتعطيل الإمدادات الروسية.

وأضافت الوزارة في نشرتها المخابراتية اليومية أن روسيا تبذل جهودا منذ بداية أغسطس لتعزيز قواتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو حول خيرسون.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق إن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي كانت روسيا تستخدمها لتزويد جيب من الأراضي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون بالإمدادات.

فروا من أمام القوات الأوكرانية.. حقيقة انسحاب جنود روس في خيرسون

أمريكا تدعو إلى إيقاف مفاعلات زابوريجيا.. هل تجنب أوروبا كارثة نووية؟

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف زابوريجيا

 

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت السلطات الروسية، أوكرانيا مجددا، اليوم الثلاثاء، بقصف محطة زابوريجيا النووية، ما يهدد بوقوع كارثة نووية.

وقالت السلطات الروسية إن انفجارا وقع عبر قذيفتين بالقرب من خزانات وقود محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

واحتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية - وهي الأكبر في أوروبا - منذ أوائل مارس. ومنذ ذلك الحين، أعربت هيئات الرقابة الدولية باستمرار عن مخاوفها من أن أي قتال بالقرب من المصنع يمكن أن يشعل شرارة كارثة كبرى.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، من بين جهات أخرى، في تحديثات استخباراتية إن القوات الروسية تستخدم على ما يبدو الوضع الوقائي للمحطة كدرع، مما يجعل أوكرانيا مترددة في الهجوم لأنها لا تريد المخاطرة بوقوع حادث نووي. وفي الوقت نفسه، دقت هيئات الرقابة النووية ناقوس الخطر بأن سلامة المحطة وأمنها بحاجة إلى تأمين.

 

الأمم المتحدة تحذر روسيا وأوكرانيا من كارثة نووية

 

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من الأضرار الكارثية التي قد تلحق بمحطة زابوريجيا، داعية كلا من أوكرانيا وروسيا لوقف كافة الأنشطة العسكرية قرب المحطة النووية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تطور الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وقال جوتيريش: "أناشد جميع الأطراف المعنية لممارسة الحس السليم والعقل وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرض المحطة النووية للخطر".

وتابع قائلا: "بدلا من خفض التصعيد، وردت تقارير على مدى الأيام العديدة الماضية عن المزيد من الحوادث المقلقة للغاية، والتي يمكن إذا استمرت أن تؤدي إلى كارثة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القوات العسكرية الروسية وأوكرانيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة للمحطة وعدم استهداف منشآتها أو محيطها.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتعريض سلامة المحطة الضخمة، الأكبر في أوروبا، للخطر من خلال تبادل الهجمات على مقربة منها.

 

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن الإمدادات الروسية خيرسون الأوكرانية الجيش الأوكراني القوات الروسية في أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية زابوريجيا الأوكرانية محطة زابوريجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

فنون أوكرانيا الثمينة من قصف الحرب إلى يد الإنجليز

خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأون زيارة إلى أوكرانيا للتفتيش النووي

خطر الإشعاع يقترب.. الأقمار الصناعية ترصد كارثة في محطة زابوريجيا النووية.. صور

أوكرانيا: استعدنا 4 قرى كانت تحت السيطرة الروسية بالقرب من خيرسون

مخاوف من تسرب إشعاعي.. قصف أوكراني يحدث أضرارا بمخزن وقود مفاعل زابوريجيا

المهمة المستحيلة.. الطاقة الذرية تحاول إنقاذ أوروبا من كارثة نووية| هل تنجح؟

التايمز: دعم بريطانيا لـ أوكرانيا سينتهي بحلول آخر العام

ترشيحاتنا

الطماطم بـ4.5 جنيه| أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 30-8-2022

مسلسل كوفيد-19 لا ينتهي.. ظهور سلالة جديدة لـ كورونا بأعراض غريبة

المخابرات البريطانية: الجيش الأوكراني متفوق في خيرسون وعطل الإمدادات الروسية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30- 8 -2022

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

استقرار بعد الارتفاع .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-8-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه محافظة على شبابها.. علا غانم برفقة بناتها بعد غياب سنوات

قطعوا شعر بعض.. خناقة عنيفة بين فتيات داخل مدرسة مرموقة بالهند| فيديو

أغرب قصة انتقال لنادي.. وليد سليمان لعب للأهلي بالروح والدم والعناية المركزة

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

فيديو

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ