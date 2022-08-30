إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى، أمام نزلة قرية بنى صالح وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبين حدوث إصابتهم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الاقليمى، أمام نزلة بنى صالح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة و رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.