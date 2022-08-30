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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: إسرائيل ستضرب إيران إذا لم تتوافق الأطراف المتصارعة في العراق

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد مصطفى

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى، إن اقتحام الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية كان صراعا ومحاولة لإثبات أن الوضع الجديد لا يتسم بالشرعية، أي تولي بايدن الرئاسة كان غير شرعي، لذا قام المعارضون باقتحام الكونجرس، مشيراً إلى أن هذا ما يحدث أيضاً مع العراق في الوقت الحالي ولكن بمستوى عنف أكبر.

وأضاف "مصطفى" خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوتين الأساسيتين الموجودتين في بغداد حالياً هما شيعيتين، ولكن هو يرى أن المراد من المنطقة أو من العراق تحديداً هو توقيع اتفاق، معقباً: "هما لو موقعوش اتفاق .. إسرائيل ستضرب إيران لأن مفيش بدائل كتيرة حالياً فهيضربوا المفاعلات النووية لإيران .. لذا فأنا أُرجح أن يتم توقيعه في الفترة القادمة".

وتابع الكاتب الصحفي أن منطقة التماس الموجودة بين إيران والدول العربية، أو الموجودة بين تركيا والدول العربية، هي العراق، لذا فإن القوة التي تريد إضعاف الأمة العربية والدولتين الإسلاميتين الكبيرتين إيران وتركيا، تعمل على تحطيم السور العازل بشكل متسارع آلا وهي العراق.

وأوضح "مصطفى" أن إسرائيل تتعرض لخطر كبير ضمن هذه الصراعات، مشيراً إلى أن الهاجس الأكبر المسيطر على السياسة في إسرائيل هو النبوة الطورطية التي تتحدث عن زوال دولة إسرائيل في العقد الثامن من تأسيسها.

إسرائيل ايران العراق الكونجرس الولايات المتحدة الامريكية

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