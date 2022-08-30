عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظة الإسكندرية تنفي تجريف حديقة أنطونيادس وقطع الأشجار النادرة 

صدى البلد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها.

وأوضحت المحافظة أن حديقة أنطونيادس تعد إحدى أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها، مُشددةً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على جميع محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزاً ترفيهياً حضارياً اجتماعياً بالمحافظة. 

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تجريف حديقة أنطونيادس حديقة أنطونيادس بالإسكندرية قطع الأشجار النادرة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء محافظة الاسكندرية وزارة الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 30-8-2022

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

فرمان الكاس يربك الحسابات .. صفقة انتقال محمد صبحي للأهلي مهددة بالفشل

ترشيحاتنا

هبة قطب: الملوخية أفضل من المنشطات في العلاقة الزوجية

مباحث القاهرة تعيد طفلة لأحضان والدتها بعد اختطافها علي يد 3 سيدات

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

سقوط عصابة تزوير التقارير الطبية المنسوبة لمستشفيات حكومية في كفر الشيخ

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

تخريج 100 متعاف جديد من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة بمطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

رفض الحلول الودية وحرمني من صغاري.. أول إنذار طاعة ضد زوج في التاريخ| القصة الكاملة

حكاية صاحبة أطول شعر فى العالم وسر وصفة «Asha Mandela»

إزاى تفطر بـ3 جنيه.. طريقة عمل أقراص طعمية شهية

فيديو

تظاهرات وقتلي وحظر تجوال.. ماذا يجري في بغداد| فيديو جراف

ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

اﻟﻤﺰﻳﺪ