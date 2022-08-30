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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك .. عادة يومية عند شرب القهوة تصيبك بسرطان المرىء

القهوة
القهوة

إذا كنت من عشاق القهوة فقد تصدمك تلك الدراسة قليلا، حيث كشفت دراسة جديدة عن أن شرب القهوة قد يرفع خطر الإصابة بسرطان المريء لدى الكثيرين ، ولكن ذلك فقط إذا كانت شديدة السخونة فقد تلحق السوائل الساخنة الضرر بأنسجة المريء. 

ووفقا لصحيفة الديلى ميل، أكد الدكتور بورجيس القائم على الدراسة، أنه يجب  الانتظار حتى تبرد أكواب القهوة أو الشاي قبل تناولها لأنها قد تسبب تلف الأنسجة الناجم عن السوائل الساخنة، وليس تناول القهوة نفسها.

القهوة

سرطان المريء

قال الدكتور بورجيس: "السبب الأكثر ترجيحًا للعلاقة بين شرب القهوة وسرطان المريء هو أن سكب السائل الساخن في حلقك يسبب الكثير من الضرر ، ويعتقد أنه عندما يتم حرق الخلايا الموجودة في المرىء بواسطة المشروبات الساخنة ، فإن هذا يسبب التهابًا يضر بالجينات ويسبب السرطان.

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وفقا لجريدة "دايلي ميل" البريطانية ، يساعد تناول القهوة على التقليل من احتمالات الإصابة بالسرطان
فقد قارن الباحثون جينات أكثر من 360 ألف شخ، وربطوها بخطر الإصابة بـ 22 نوعًا من السرطان لمدة أكثر من 10 أعوام.

سرطان


وتدعم هذه الفكرة دراسة سابقة أجريت في عام 2019 ووجدت أن شرب الشاي بدرجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. 

القهوة تناول القهوة شرب القهوة سرطان المريء المشروبات الساخنة

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