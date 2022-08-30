نشرة الفن: علا غانم برفقة بناتها بعد غياب سنوات.. معلومات لا تعرفها عن ابنة انتصار بعد فوزها بلقب ملكة جمال

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
لسه محافظة على شبابها.. علا غانم برفقة بناتها بعد غياب سنوات
نشرت الفنانة علا غانم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورة لها تجمعها ببناتها بعد غياب سنوات عن مجال التمثيل والانتقال إلى الإقامة في أمريكا .
وأكد المتابعون أن علا غانم مازالت محتفظة بشبابها ورونقها حتى الآن.
ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد
حلت الفنانة إنتصار ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها عن دورها فى مسلسلي توبة وأحلام سعيدة، بعد أن شاركت في بطولتهما رمضان الماضي، وحققت نجاحاً كبيرا.
وخلال اللقاء تواصلت الفنانة انتصار مع ابنتها شاهستا فى تحدٍ لتكشف عن مدى معرفة الأولى بتفاصيل حياة الأخيرة؛ حيث تم سؤالهما بعض الأسئلة الخاصة بالأصدقاء المقربين والممثلين الأقرب إلى قلب ابنتها .
معروض للبيع.. سعر صادم لـ منديل محمد عبده الورقي
حالة من الجدل أثارها احدي المتاجر بعد أن قام بعرض منديل ورقي استخدمه فنان العرب محمد عبده اثناء حفله فى مدينة "أبها" .
وبلغ سعر المنديل الورقي ما يقرب من 30 الف ريال سعودي وهو ما يوازي 153 ألف جنية مصري .
أسرة الفنان الراحل جورج الراسي تتلقى عزاءه غداًَ
قررت أسرة الفنان الراحل جورج الراسي استقبال العزاء غداً “الاربعاء”، في كنيسة مار الياس في بلدة الحدت قضاء بعبدا ، وهي المحافظة التى قضي فيها مراحل طفولته .
كانت الاعلامية رنيم الهاشم، قد كشفت تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب اللبناني جورج الراسي ، قبل عودته من سوريا الي بيروت ليلة وفاته .
بدون مكياج ونظارة طبية .. شاهد أحدث ظهور لـ آمال ماهر
نشرت الفنانة آمال ماهر عبر صفحتها الرسمية عبر خاصية الاستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صور جديدة لها .
وظهرت آمال ماهر فى الصور باطلالة عفوية ، حيث لم تضع مكياج وارتدت نظارة طبية .
بعد فوز ابنتها بلقب ملكة الجمال .. أبناء انتصار بين الدراسة بالخارج وبطولات الجمباز
احتفلت الفنانة انتصار بفوز ابنتها الصغرى شاهستا بلقب ملكة جمال المراهقين ، وما لا يعرفه الكثير عن الفنانة انتصار انها صارمة في تربيتها لأبنائها .
انتصار لديها ولد يدعي ممدوح وابنى تدعي ساهستا ، فالأول يقوم حالياً بدراسة الهندسة فى أحدي الدول الأوروبية ، بينما تقيم ابنتها شاهستا معها هنا .
حكايتها مع ويل سميث وأمير كراره ودخولها المدارس الألمانية ..7 معلومات عن ابنة انتصار
تصدرت شاهستا ابنة الفنانة انتصار مؤشرات البحث بعد فةوها بلقب ملكة جمال المراهقين لعام 2023 ، واحتفلت الفنانة انتصار عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام بفوزها بلقب ملكة جمال المراهقين ، وعلقت قائلة : " ملكتي الجديدة".
روبي مرشحة للعمل .. إبراهيم عيسي يتعاقد على " حضرة العمدة "
تعاقد الكاتب إبراهيم عيسي مع مجموعة فنون مصر علي كتابة عمل درامي جديد يحمل أسم “ حضرة العمدة ” ،ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ومرشح لبطولته روبي .