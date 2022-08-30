نشرة التوك شو| الأرصاد تحذر من طقس سبتمبر.. التعليم العالي تُعلن نتيجة التنسيق للجامعات الأهلية الجديدة.. والمعدن الأصفر يحلق بعيدا

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا والملفات محليًا وعالميًا وجاءت أبرزها كالتالي:





موجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثة أسابيع الأولى من شهر 9

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلاثة أسابيع الأولى من شهر 9 تابعة لفصل الصيف، وبالتالي وارد حدوث أي موجة ارتفاع في درجات الحرارة خلال هذه الأسابيع، مشيرة إلى أننا نشهد خلال هذه الأيام وحتى نهاية الإسبوع استقرارا في الأحوال الجوية، وأجواء صيفية مستقرة، وتحسنا في درجات الحرارة.





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 -8- 2022.. المعدن النفيس يحلق بعيدا



استعرض برنامج هذا الصباح المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الثلاثاء 30 -8- 2022 .

خصومات تصل لـ30%.. الغرف التجارية: معرض أهلا مدارس يقدم تقسيطا للمصروفات

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن الغرفة هي المتحملة لـ القيمة الإيجارية لدى معرض “أهلاً مدارس”، ومتحملة أيضاً الشركة المنظمة للمكان، معقباً: "العارض بييجي ببضاعته فقط، لذا فإن الغرفة التجارية تُجبر العارض على عمل قيمة خصم على بضاعته لا تقل عن 20%".



التعليم العالي تكشف تفاصيل إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الأهلية الجديدة

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الأهلية الجديدة سيتم عقب اجتماع اللجنة المكونة من رؤساء الجامعات الأهلية ومسؤولي مكتب التنسيق .

مقتدى الصدر عن أحداث العراق: أقولها بملء الفم القاتل والمقتول في النار



قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، إن ما يحدث في العراق أحزنه كثيرًا، متابعًا أنه بغض النظر عن من بدأ الفتنة بالأمس، فهو يعتذر للشعب العراقي لأنه المتضرر الوحيد مما يحدث.

وأضاف الصدر، خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز"، :" أقولها بملئ الفم القاتل والمقتول في النار"، سواء الذي بدأ هو الطرف الأول أو الثاني.



مقتدى الصدر لـ التيار: أطالبكم بالانسحاب فوراً من محيط البرلمان خلال ساعة



قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، إنه مازال يؤمن أن التيار منضبط ومطيع، لذا وجه رسالة لهم قائلاً: " خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان .. فأنا أتبرأ من التيار .. فأنا غير موافق حتى بالمظاهرات السلمية .. لأنه ما ذنب الناس تستيقظ على رعب بسبب المدافع والقاذفات والصواريخ".

بعد تحذيره التبرؤ من أنصاره..هل قصد مقتدى الصدر إظهار قوته بالشارع العراقي؟

شهدت بغداد خلال الساعات الماضية حالة من الفوضى العارمة، عقب إعلان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر، ليصبح “اعتزاله” كلمة السر لحالة الاحتقان التي انتشرت في الشارع من خلال عدة صور ومقاطع فيديو، لاقتحام أنصاره، القصر الجمهوري في العاصمة بغداد.. ومن خلال هذا التقرير نستعرض أهم ما جاء اليوم في هذا الصدد.



بعد اقتحامه.. متظاهرون في حمام سباحة القصر الجمهوري بـ بغداد|فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ أنصار الصدر في حمام سباحة القصر الجمهوري في بغداد بعد اقتحامه.

واقتحم المئات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القصر الجمهوري في العاصمة العراقية بغداد، وانتهزوا الفرصة للسباحة في الحوض الخاص للمبنى الحكومي الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة، بعد أن أعلن الصدر اعتزاله الحياة السياسية بشكل نهائي.

يحمي من سرطان الكبد.. أشرف عقبة يشدد على أهمية تلقي لقاح فيروس B

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا ، عن تفاصيل توفير لقاح فيروس B والتي توجد بفروع المصل واللقاح، حيث يؤمن حماية أكبر من الإصابة بالمرض، قائلًا : إن فيروس سي وبي من الفيروسات التي لا تسبب الالتهاب الكبدي الحاد في معظم الحالات ولكنها تترك أثر في الكبد وينتج عنها التهاب كبدي مزمن.



الأصعب والأسوأ.. أمجد الحداد يوجه رسالة تحذيرية لمرضى الحساسية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية وأمراض المناعة، إن فترة التقلبات الجوية تشتهر دائما بالإصابة بالفيروس الإنفلونزا والبرد بالإضافة إلى فيروس كورونا، متابعا: شهر الخريف يعد موسم انتشار الحساسية وزيادة نسب الإصابة بها.

وأضاف "أمجد الحداد" خلال حواره على. قناة “أن” أن التقلبات الجوية تعد اشهر مسبب لانتشار الإنفلونزا والبرد والحساسية، منوها بأن الأشهر القادمة هي الأسوء والأصعب لمرضى الحساسية.



