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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقاءه مع عدد من قادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من قادة القوات المسلحة بقيادة قوات الدفاع الجوى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير آداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى؛  بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بعرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول آخر المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الخارجية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى ومايرتبط بأساليب                 العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم العالمية.

أعلى درجات اليقظة 

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة  لقادة القوات المسلحة ، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات ، والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية ، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف.

وفى سياق متصل أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ضرورة الإرتقاء بالمستوى العلمى والفكرى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامه بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الإستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

 

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الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع القوات المسلحة الدفاع الجوي قوات الدفاع الجوي الفريق أسامة عسك السيسي

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