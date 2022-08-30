كمائن ثابتة ومداهمات لأوكار خطرة.. الداخلية تشن حملات على تجار الكيف.. فيديو

امكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والاسلحة الغير مرخصة من ضبط العدي من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

نجحت الادارة فى ضبط عنصر اجرامى بحوزته 600 طرية لمخدر الحشيش فى الاسكندرية بقيمة 4 مليون و200 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة باستهداف وكر اتخذه مجموعة من العناصر الإجرامية لترويج المخدرات بمحافظة سوهاج وتم ضبط 2 كيلو من مخدر الشابو بقسمة 2 مليون جنية والعديد من الأسلحة النارية.

كما أعدت الإدارة عدة أكمنة لضبط عناصر إجرامية تخصصت فى ترويج المخدرات بالإسكندرية والسويس وضبظ بحوزتهم 50 كيلو من مخدر الهيدرو و 150 طربة لمخدر الحشيش بقيمة 2.5 مليون جنيه.