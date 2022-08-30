حوار وطني.. رئيس العراق: انتخابات جديدة مبكرة مخرج للأزمة الخانقة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن العراق بحاجة إلى إصلاحات جدية تعالج الخلل في منظومة الحكم التي تعرضت للتشكيك من المواطنين.

وأضاف برهم صالح في كلمة له في مؤتمر صحفي:" الشعب مصدر السلطة ولا شرعية لأي عملية سياسية لا تعمل على تحقيق متطلبات الناس ".

وتابع برهم صالح:" آن الأوان لمصارحة صادقة بين قوى الشعب، والمصارحة المطلوبة أساسها خطوات عملية وعلينا التكاتف والمضي للأمام متحدين".

انتخابات جديدة مبكرة

واكمل برهم صالح:" الوضع الحالي لم يعد مقبولا وغير قابل للاستمرار"، مضيفا:" إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرج للأزمة الخانقة في البلاد عوضا عن التصادم ".

ولفت برهم صالح:" من الضروري التأكيد على حوار وطني يطمئن المواطن ويضع خارطة طريق للمرحلة القادمة والجميع أمامه مسؤولية الترفع عن الخلافات ".

وتابع برهم صالح:" معركتنا جميعا هي معركة بناء الدولة وهذا البناء لن يتحقق بدون احترام القانون والمؤسسات وترسيخ السيادة ".