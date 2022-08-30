إنقاذ دمياط من كارثة.. السيطرة على حريق مصنع تنر داخل منطقة سكنية

محافظة دمياط

حريق مصنع دمياط.. تمكنت قوات الحماية المدنية في دمياط، من السيطرة على حريق شب داخل مصنع تنر بأحد المنازل بطريق السنانية في محافظة دمياط اتجاه كفر البطيخ .

كان قد تلقي اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، اخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع تنر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنيه لموقع الحريق.

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كان قد انتقل نحو ١٨ سيارة إطفاء و11 وسيارة إسعاف لموقع الحريق للسيطرة عليه وبالفعل تم السيطرة على الحريق .

التحريات: مبنى مصنع دمياط صادر له قرار ازالة

وكشفت التحريات الأولية أن المصنع باسم محسن ابوالوفا عامر والمبنى صادر له قرار ازالة، ولا توجد خسائر في الأرواح ولم تقدر بعد الخسائر المادية.

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