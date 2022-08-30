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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يتعادل مع ساسولو في الدوري الإيطالي

ميلان وساسولو
ميلان وساسولو

سقط فريق ميلان في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ساسولو، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

 

وكان فريق ساسولو قريبًا من هز شباك ميلان حامل اللقب في الدقيقة 23، عندما تحصلوا على ركلة جزاء، ليتولى دومينيكو بيراردي تنفيذها، لكن الفرنسي مايك ماينان حامي عرين “ الروسينيري” تصدى لها بنجاح، محافظًا على نظافة شباك.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة الثامنة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا،  ورصيد ساسولو لـ 5 نقاط في المركز العاشر من انتصار وتعادلين وهزيمة واحدة.

 

وتُقام في الوقت الحالي مباراتي روما ضد مونزا، وإنتر ضد كريمونيسي، ضمن منافسات ذات الجولة لبطولة الدوري الإيطالي

ميلان ساسولو بيراردي ماينان الدوري الايطالي

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