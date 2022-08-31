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رئيس التحرير
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تعليم

الفرصة الأخيرة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .. اليوم

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب 2022 والتحويل بين الكليات الجامعية، موضحة أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر

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وقال السيد عطا ، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي إن تقليل الاغتراب من جامعة لأخرى ، متعلق بمجموع الطالب أو الطالبة ، مضيفاً أن تقليل الاغتراب سيبدأ السبت المقبل.

وأوضح المشرف على تنسيق الجامعات ، أنه سيتم اختيار ١٠ ٪ من الطلاب الراغبين للتحويل من جامعة لأخرى ، والأولوية للاعلي حصدا للدرجات.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  إن أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر سيكونوا فى حدود النسبة المقررة (10%).

وأوضحت أن تقليل الاغتراب 2022  سيبدأ  السبت المقبل وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات  بهذا الشأن.

قواعد تقليل الاغتراب متضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها

• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات                وفقاً لما يلي:
الشعبة الحد الأدنى العدد 
الشعب العلمية  205 درجة بنسبة 50% 37630
الشعبة الأدبية  29124
الإجمالي 66754 

• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999. 

• ونوجه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لتحويل بين الكليات الجامعية موقع التنسيق الإلكتروني تقليل الاغتراب Jobs Education

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