أخبار الزمالك.. إيسترن كومباني يهزم شباب الأبيض.. وحقيقة اقتراب زيزو من نانت الفرنسي

شهد نادي الزمالك على مدار اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة التي يرصدها موقع صدي البلد في التالي:-





في ليلة وداع الدوري.. إيسترن كومباني يهزم الزمالك 2-1

حقق فريق إيسترن كومباني فوزا مستحقا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ34 بختام الدوري المصري الممتاز.

وافتتح إيسترن كومبانى التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق مودى ناصر من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

وأضاف إيسترن كومباني الهدف الثاني في الدقيقة 62 عن طريق أحمد حمزاوي من تسديدة قوية تصطدم بقدم مدافع الزمالك وتغير اتجاه وتسكن الشباك



حقيقة اقتراب أحمد سيد زيزو من مرافقة مصطفى محمد في نانت الفرنسي

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي نانت الفرنسي مهتم بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد أكدت يوم السبت الماضي، أن خلاف دار بين أنطوان كومبواريه المدير الفني لفريق نانت وفالدمير كيتا رئيس النادي، بخصوص التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك والروماني ألكسندرو سيكالدو لاعب جالاتا سراي التركي.

شرط وحيد من الزمالك يعطل انضمام عبدالله السعيد للفريق الأبيض

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور رساله لـ عبدالله السعيد نجم بيراميدز بشأن انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وطالب مجلس الإدارة الزمالك عبدالله السعيد بضرورة تخليص أزمته مع بيراميدز حيث أنه يتبقى موسم واحد في عقده مع الفريق السماوي