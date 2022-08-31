طلعت يوسف: لو امتلكت مساحة زمنية أكبر لأنقذت الجونة من الهبوط.. فيديو

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة، مصيره مع الفريق بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

قال طلعت يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو امتلكت مساحة زمنية أكبر لأنقذت الجونة من الهبوط من الدوري" .

أضاف: "لم أكن لدي رفاهية الاختيار عند تدريبي لفريق الجونة، وأكملت الموسم وفقا لما هو متاح بالنسبة لي، ولكني سعيد بتجربة الجونة، وأحرجت من أخلاق إدارة الجونة، خاصة أنهم اعترفوا بأنهم في موقف صعب" .

واصل: "عقدي انتهى مع الجونة، ولو عرضوا علي الاستمرار معهم في دوري الدرجة الثانية فالأمر بالنسبة لي صعب الرد عليه في الوقت الحالي الأمر يحتاج إلى تفكير" .

وختم حديثه قائلا: "كنت أتمنى مواصلة العمل مع إدارة الجونة، وتجربتي مع الجونة تذكرني بتجربتي مع اتحاد الشرطة".

