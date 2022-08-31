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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدم التفريط في أي لاعب.. طارق العشري يوجه صدمة قوية للأهلي والزمالك|تفاصيل

صدى البلد

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن إدارة نادي طلائع الجيش، ترفض التفريط في أي لاعب بالفريق بالانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد مع بعض من لاعبي طلائع الجيش خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

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وتابع طارق العشري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، لن نتخلى عن أي لاعب في طلائع الجيش مهما كانت المغريات في الموسم الجاري، أؤكد أنه لن يرحل أي لاعب عن طلائع الجيش بعد رحيل مهند شاهين لفيوتشر.

وأكمل  طارق العشري مدرب طلائع الجيش، سنتابع خلال الفترة المقبلة عددًا من اللاعبين، من أجل التعاقد مع بعضهم بالفعل الفريق يحتاج إلى تدعيمات في الموسم المقبل.

وأضاف طارق العشري مدرب طلائع الجيش، كنا الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية لكن اتحاد الكرة ارسل الرباعي المشارك بناء على ترتيب الدور الأول.

طارق العشري: نطمح في المشاركة في البطولة العربية

وأتم العشري، نطمح في المشاركة بالبطولة العربية، ومن حق اتحاد الكرة ترشيح الثلاثي المشاركة وفقًا لرؤيته بالأحق بالمشاركة.

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