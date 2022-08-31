لبست أرخص فستان .. سبب تصدر نرمين الفقي التريند|شاهد

حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة جمهورها لمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على انستجرام وذلك بإطلالة شبابية إطلالة صيفية من الساحل الشمالي ترتدي بها فستان قصير باللون الأبيض والأخضر وقد منحتها إطلالة رشاقة وأبرزت جمالها.

نرمين الفقى





أما عن تسريحة شعرها فقد تركته ينسدل ناعما على كتفها مع وضع لمسات رقيقة من المكياج.

أما عن سعر فستان نرمين الفقى الذى نال اعجاب الجميع فهو 73.55 دولار أي ما يعادل 1411 جنيها.

نرمين الفقى





وتتميز نرمين الفقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

نرمين الفقى





أما عن آخر أعمال نرمين الفقي فهو مسلسل "الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج وغيرهم.





و قد عرض لها قبل شهر رمضان الماضى 2022 أيضا الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".