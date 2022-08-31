بكاش مايوه.. ميرهان حسين تخطف الأنظار من أمام البحر

حرصت الفنانة ميرهان حسين مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





تفاصيل إطلالة مريهان حسين





خطفت ميرهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة صيفية، من أمام البحر بكاش مايوه، مما نال اعجاب متابعيها.

أعمال مريهان حسين

يذكر أن تألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة لمسلسل "الونش" امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان ايهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.