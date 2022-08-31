عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاش مايوه.. ميرهان حسين تخطف الأنظار من أمام البحر

ميرهان حسين
ميرهان حسين

حرصت الفنانة ميرهان حسين مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

غال جدا .. سعر صادم لـ مايوه ميرهان حسين


تفاصيل إطلالة مريهان حسين


 

خطفت  ميرهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة صيفية، من أمام البحر بكاش مايوه، مما نال اعجاب متابعيها.

أعمال مريهان حسين

 

يذكر أن  تألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة  لمسلسل "الونش" امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان ايهاب فهمي والفنانة منة فضالي  والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.

التواصل الاجتماعي اعمال مريهان حسين مسلسل نصيبي وقسمتك ميرهان حسين موقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

ترشيحاتنا

بايدن: جورباتشوف كان قائدا نادرا جعل العالم أكثر أمانا

نادي أوروبي يطلب ضم زيزو من الزمالك| تفاصيل

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444 هـ

لم يحملها بشر.. حل لغز بناء الأهرامات وطريقة رص الحجارة الضخمة

الفرصة الأخيرة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .. اليوم

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ