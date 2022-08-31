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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غال جدا .. سعر صادم لـ مايوه ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين

تحرص الفنانة ميرهان حسين، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تكشف عن جمالها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

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وتألقت ميرهان حسين، بإطلالة صيفية مميزة، حيث ظهرت بمايوه بكيني من ماركة bebe، ونسقت معه كاش مايوه مميز وأنيق باللون الزيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وبلغ سعر المايوه 80 دولار أي ما يعادل حوالي 1500 جنية مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي التي تكشف جمالها.

واختارت أن تضع مجموعة كبيرة من الإكسسوارات، فوضعت مجموعة من السلاسل حول الرقبة، وارتدت الأساور الملونة التي تكشف عن جمالها.

وإليكم صور الفنانة ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين 
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