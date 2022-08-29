بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نرمين الفقي، بفستان قصير باللون الأبيض والأخضر كشف عن رشاقتها، كما تميز بتفصيلة مميزة ولافته تبرز جمالها

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نرمين الفقي في المكياج على الألوان الناعمة التي تكشف جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

ولم تتكلف نرمين الفقي بوضع الكثير من الإكسسوارات، ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الفضي لإكمال ظهورها

وإليكم صور الفنانة نرمين الفقي.