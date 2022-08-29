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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

نرمين الفقي
نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

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وتألقت نرمين الفقي، بفستان قصير باللون الأبيض والأخضر كشف عن رشاقتها، كما تميز بتفصيلة مميزة ولافته تبرز جمالها

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نرمين الفقي في المكياج على الألوان الناعمة التي تكشف جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

ولم تتكلف نرمين الفقي بوضع الكثير من الإكسسوارات، ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الفضي لإكمال ظهورها

وإليكم صور الفنانة نرمين الفقي.

نرمين الفقي صور نرمين الفقي اطلالات نرمين الفقي خبار نرمين الفقي أخبار النجوم على السوشيال

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