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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن ترحب بوصول شحنة من الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي

أرشيفية
أرشيفية

رحّبت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بوصول شحنة من الحبوب الأوكرانية قوامها 23،300 طن إلى جيبوتي على متن السفينة "بريف كوماندر" أو " القائد الشجاع".
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن هذه الشحنة سيتم توزيعها في إثيوبيا والصومال نظرا لما يعانيه المواطنون بهما من عدم الأمن الغذائي بصورة خطيرة بعد أربع سنوات من الجفاف.
وأضاف أن الولايات المتحدة تقدر الدور الهام الذي لعبته جيبوتي في تسهيل تدفق البضائع الإنسانية للمنطقة.
وأوضح بلينكن أن هذه الشحنة هي جزء من مساهمات أمريكية حديثة تزيد على 68 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، وهي من بين أوائل الشحنات من المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تم تصديرها من البحر الأسود لتصل إلى بعض الدول الأكثر تضررا من تقلص المواد الغذائية جراء الأزمة الأوكرانية. 

واشنطن المواد الغذائية وزير الخارجية الامريكي برنامج الغذاء العالمي الحبوب الأوكرانية جيبوتي

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