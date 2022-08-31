وزير الشباب والرياضة يشهد حفل ختام دوري التميز في موسمه الرابع بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للإعلان عن ختام الموسم الرابع من دوري التميز، وتكريم الفائزين بلقب "دوري التميز" للعام المالي 2021 - 2022، وذلك بتنظيم الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي بجميع المشاركين في الحفل من قيادات الوزارة ومديريات الشباب الرياضة ومختلف العاملين، مشيراً إلى الاهتمام بتهيئة مناخ العمل داخل ديوان عام الوزارة، وفى مديريات الشباب والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية من أجل خدمة النشء والشباب، وتنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة التي تتوافق ومتطلباتهم.

ولفت إلى التقييم الدائم لكافة المستويات الإدارية كنهج تحرص الوزارة على تطبيقه من أجل تطوير الأداء ورفع الكفاءة بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة قد حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية على مستوى الأنشطة والبرامج المختلفة.

وقال الوزير :"نجتمع اليوم من أجل تكريم المتميزين العاملين بقطاعي الشباب والرياضة في إطار من الدعم والتحفيز والتشجيع لهم على الاستمرار في هذا المستوى من الأداء"، مشيرًا إلى جهود الوزارة على صعيد تطوير وإنشاء المشروعات القومية "الشبابية والرياضية"، بجانب الاهتمام بالتنمية الرياضية داخل المجتمع، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية.

يأتي دوري التميز ضمن مستهدفات وزارة الشباب والرياضة لتطوير العمل المؤسسي، وسعياً نحو خلق بيئة عمل محفزة تُساهِم فى تحقيق سياسة ورؤية الوزارة بما يتماشى مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠م.

وتضمنت الاحتفالية تكريم وزير الشباب والرياضة للفائزين بدوري التميز من السادة العاملين بديوان عام الوزارة، ومن مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك على مستوى الإدارات المركزية ومديري العموم والموظفين، وأفضل خدمات معاونة، وأفضل منشآت تابعة للوزارة، على مستوى ديوان عام الوزارة، وكذا تكريم أفضل مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والإدارات الفرعية، وإدارات النشاط، وأفضل مجموعة من مراكز الشباب بالقرى والمدن بمختلف المحافظات، وأفضل المبادرات.

من جانبها، قدمت الدكتورة ياسمين عراقى رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية عرضاً حول إنجازات وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2021 - 2022، وأبرز إنجازات مديريات الشباب والرياضة، ونُبْذة عن دوري التميز، ومستويات ومعايير التقييم، ومستهدفات الوزارة خلال الفترة المقبلة بشأن تطوير العمل، وتقويم الأداء وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة.

كما اشتملت الاحتفالية على فقرات فنية بمشاركة الفنان "حماده هلال"، والفنانة "كارمن سليمان"، وعازفة الساكسفون الفنانة "رحمة"، وعلى هامش الاحتفالية تم إجراء قرعة بين جميع المُكرَمين؛ لاختيار أربعة أفراد منهم تم إهدائهم دراجات هوائية مجانية ضمن مبادرة الوزارة "دراجتك صحتك".