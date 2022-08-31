وزير الكهرباء يدشن محطة طاقة شمسية أعلى مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ونواب: خطوة جديدة نحو تحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة وتأمين مصادر نظيفة منها

طاقة النواب:القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو إحلال الطاقة النظيفة

برلماني: مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو إحلال الطاقة الجديدة

برلماني: جهود مصر في الطاقة الشمسية تدفع بها لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة



أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة متمثلة في الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتدشين محطة طاقة شمسية أعلى مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدين أيضا بجهود القيادة السياسية والحكومة في الاهتمام بالطاقة المتجددة؛ كونها لا تنفد مع الاستهلاك الكبير، فضلا عن أنها صديقة للبيئة، فهي تختلف عن مصادر الطاقة غير المتجددة بأنها غير محدودة ولا تؤثر على البيئة بتاتًا.

فى البداية أشاد عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بتوجه محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتدشين محطة طاقة شمسية أعلى مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بجهود القيادة السياسية والحكومة في الاهتمام بالطاقة المتجددة بكونها لا تنفد مع الاستهلاك الكبير وصديقة للبيئة، فهي تختلف عن مصادر الطاقة غير المتجددة بأنها غير محدودة وصديقة للبيئة ولا تؤثر عليها بتاتًا.

وقال “القطامي” لـصدي البلد"، إن جهود مصر في الطاقة، ستدفع بها لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، وهو نجاح كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي ورؤيته".

وأكد “القطامي” لـ"صدي البلد"، إن الرؤية الوطنية والمستقبلية التي تتمتع بها مصر والبصيرة النافذة بشأن مشكلة الطاقة، التي ستكون المشكلة الأكبر في المستقبل، هي التي دفعت الرئيس السيسي إلى التوجيه بحل مشكلة الكهرباء والطاقة في البلاد، حلاً جذريًا وإنشاء المحطات العملاقة، وتعزيز وزيادة وتيرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال النائب إن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاونة الاخيرة بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، التي تعتمد عليها مصر في عملية التنمية بما فيها التوسع في طاقة الرياح لتوليد الكهرباء؛ خطوة قوية لتعزيز مصادر الطاقة في مصر.

استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة

وأوضح عضو طاقة البرلمان، أن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وهو هدف عظيم يحقق قفزة للتنمية في مصر وتأمين مصادر الطاقة والكهرباء والحفاظ على معدلات النمو الحالية.

كما ايد بهجت الصن عضو مجلس النواب، توجه محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتدشين محطة طاقة شمسية أعلى مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أنظف أنواع الطاقة المتجددة

واكد الصن لـ"صدي البلد"، أن الطاقة الشمسية هي طاقة مصدرها أشعة الشمس يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية أو طاقة حرارية، وتعد هذه الطاقة أنظف أنواع الطاقة المتجددة وأوفرها، ولها استخدامات متنوعة مثل توليد الكهرباء، والإنارة، وتأمين بيئة داخلية نظيفة، وتسخين المياه.

واشار عضو مجلس النواب، الي أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو إحلال الطاقة النظيفة في كافة المجالات، وأيضا فيما يخص مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذلك الاتجاه المتبع حديثا بكثير من دول العالم.

وأكد النائب، أن الحكومة تخطت نسبة الـ10% من كهرباء مصر “من الطاقة المتجددة”؛ مما يعد مؤشرا جيدا، لافتا إلى أنها تستهدف الوصول إلى 20% من مشاركتها ضمن الإجمالي العام لإنتاج الكهرباء.

ولفت عضو لجنة الطاقة، إلى أن هناك جهودا واسعة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الكهرباء في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء باعتبارها أحد أشكال الطاقة النظيفة.

ومن جهته، أشاد محمود شعلان عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الكهرباء في تدشين مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة 7 ميجاوات وطاقة إنتاجية 10 جيجا وات/ ساعة سنويا، أعلى سطح أحد المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مصنع جوشي المتخصص في صناعة الفايبر جلاس.

طاقة الرياح والطاقة الشمسية

واكد “شعلان” لـ"صدي البلد"، أن مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزراء البترول والكهرباء لزيادة الاعتماد في إنتاج الكهرباء على الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر.

واكد النائب، أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة أيضا في إيجاد بدائل مختلفة لتطوير نظم الري عن طريق استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه من الترع إلى الأراضي له مردود ايجابي على الفلاح من خلال مساهمته في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية.

واضاف النائب أن مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، تستخدم الطاقة الشمسية بشكل كبير وهي بالفعل تقوم بتوفير الاستهلاك على المزارعين والدولة من خلال الاستغناء عن الغاز الذي يستخدم في الماكينات التي تعمل على ضخ المياه إلى الأراضي، مؤكدًا أن أسعار استهلاك الطاقة الشمسية أقل من أسعار استهلاك الغاز في ري الأراضي الزراعية،وهذا يعود بالمنفعة على الفلاح من جهة والدولة من جهة أخرى.