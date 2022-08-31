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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خط الدفاع الأول لروسيا.. استمرار المعارك العنيفة بين موسكو وكييف في خيرسون

قتال محتدم في أوكرانيا
قتال محتدم في أوكرانيا

يخوض طرفا الحرب في اوكرانيا معارك ضارية، في وقت تحاول فيه أوكرانيا استعادة منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا،  لكن خبراء عسكريين قالوا لبي بي سي إن ذلك "لن يحدث بسرعة".

وقال فيتالي كيم الذي يرأس منطقة ميكولايف المجاورة "القتال العنيف مستمر وجنودنا يقاتلون على مدار الساعة".

وقالت أوكرانيا في وقت سابق :إنها اخترقت خط الدفاع الأول لروسيا.

لكن روسيا قالت :إن القوات الأوكرانية هُزمت خلال هجومها الفاشل.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو أيضا إن هناك خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية، لكن لم يتم التحقق من مزاعم كل من أوكرانيا وروسيا بشكل مستقل.

أصبحت خيرسون أول مدينة أوكرانية كبرى تقع في أيدي الروس في الأيام الأولى لحرب موسكو التي بدأت في 24 فبراير.

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والتزم كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين الصمت بشأن إعطاء الكثير من التفاصيل حول الهجوم المضاد الذي تم الإعلان عنه ، وحثوا الاوكران  على التحلي بالصبر.

ويوم أمس الثلاثاء، ذكرت القيادة العملياتية الأوكرانية "الجنوبية" أن "المعارك " مستمرة.

وأضافت أن ثلاثة جسور رئيسية عبر نهر دنيبرو تعرضت للقصف مرة أخرى.
في الأسابيع الأخيرة ، استخدمت أوكرانيا أيضًا أنظمة صواريخ هيمارس الدقيقة التي زودتها بها الولايات المتحدة لاستهداف الجسور العائمة الروسية المؤقتة ، بالإضافة إلى مواقع القيادة ومستودعات الذخيرة.

يُنظر إلى هذا العمل الأوكراني، على نطاق واسع على أنه جزء من جهد مستهدف لعزل القوات الروسية على الضفة اليمنى (الغربية) من النهر، مما يجعل من المستحيل تقريبًا إرسال القوات وإعادة الإمداد بالأسلحة.

ومع ذلك، حذر المسؤولون في كييف من أي توقعات بفوز سريع، ووصفوا الهجوم بأنه عملية بطيئة ضد العدو.

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