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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يوجه الشكر لحسام حسن والجهاز المعاون له

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن

قرّر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن.

وعقد مجلس إدارة النادي المصري جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز الطبي والإداري وتوجيه الشكر لهم خلال فترة علي ما قدموه للفريق الأول بالنادي خلال فترة تعاقدهم.


المقاولون العرب يحقق الفوز على المصري
 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في الاستمرار بالدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره  المصري البورسعيدي، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، منذ قليل، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز

وبدأت المباراة سريعة في ظل رغبة المقاولون العرب في تسجيل أهداف  لضمان الاستمرار في دوري الأضواء و الشهرة، وتمكن الذئاب من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 5 من ركلة جزاء سددها فاروق نور الدين بسهولة في مرمى عصام ثروت، وبعدها حاول المصري إدراك التعادل، إلا أن المقاولون واصل ضغطه على أمل زيادة عدد الأهداف.

وبعد مرور15 دقيقة  بدأ المصري السيطرة على منطقة وسط الملعب دون خطورة على مرمى الذئاب وبعدها أنحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

وحاول المصري تهديد مرمى محمود أبوالسعود، إلا أن جون أوكلي  تمكن من تسجيل الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة30 من هجمة مرتدة منظمة، و بعدها أعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة، وكان أوكلي قريب جدا من تسجيل الهدف الثالث، إلا أنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر لعصام ثروت.

وفي الشوط الثاني دخل المصري بشراسة هجومية على أمل العودة إلى اللقاء  بهز شباك المقاولون، وكان المصري قريب من تسجيل الهدف الأول من انفراد حسين رجب بمحمود أبو السعود، إلا أن الأخير تصدي للانفراد ببراعة .

وبعدها تبادل الفرقين الهجمات الخطرة حتى تمكن المصري من تسجيل هدف قلص النتيجة عن طريق أحمد علاء من ضربة رأس  في الدقيقة 71، وبعدها حاول المصري على أمل تسجيل هدف التعادل.

وبعدها نظم فريق المقاولون دفاعاته وأعتمد على الهجمات المرتدة، خوفا من تلقي أي اهدف، بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده الى النقطة 38 ويبقى رسميا في الدوري الممتاز، ليهبط الجونة  وايسترن كومباني و مصر المقاصة الى دوري الدرجة الثانية.


 

النادي المصري حسام حسن نادي المقاولون العرب الدوري الممتاز إبراهيم حسن

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