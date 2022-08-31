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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل أيام على زفافها.. مذيعة أمريكية مشهورة تتخلص من حياتها

المذيعة نينا باتشولكى
المذيعة نينا باتشولكى

عثرت الشرطة على جثة المذيعة الأمركية المشهورة نينا باتشولكى بعد أن أنهت حياتها فى منزلها، وذلك بعد أن قام عدد من المقربين لها بإبلاغ الشرطة بعد فترة من الاختفاء.

وجاء رحيل نينا باتشولكى، البالغة من العمر 27 عاما، بمثابة صدمة للمدربين لها، ولم يتوقعوا حدوث ذلك على الرغم من تهديدها فى الفترة الأخيرة بإنهاء حياتها وقبل أيام قليلة من حفل زفافها.

وكتب خطيبها رسالة مؤثرة لها بعد معرفته بإنهائها حياتها وهى: "أعلم أنها لم تعد تتألم وأنا ممتن لذلك. نينا، أحبك أكثر مما يمكن أن تفهميه. كنتِ أعز أصدقائي وعالمي كله. أنا آسف جدا لأنني لم أستطع إنقاذك".

نينا باتشولكى

فنانة كورية تتخلص من حياتها

نشر شقيق الفنانة الكورية الشهيرة يو جو أون، أمس الثلاثاء، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، معلنا عن تخلص شقيقته الفنانة من حياتها.

وقال شقيق يو جو اون: “غادرت يو جو أون هذا المكان وذهبت إلى مكان أفضل”.

وأضاف يو جو اون: “أنشر هذه الرسالة كطلبها الأخير والتى قالت فيها: أنا أعتذر لأني سأغادر قبل الجميع. خاصة أمي، أبي، جدتي، وأخي، أنا لم أعد أرغب في العيش بعد الآن.. قد تشعرون بالفراغ من دوني لكن رجاءً كونوا أقوياء. أنا سأشاهدكم من بعيد، رجاءً لا تبكوا، هذا ليس جيدا لصحتكم".

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وأوضحت: "أنا لست حزينة، بل في الحقيقة أنا هادئة.. ربما لأني كنت أفكر في هذا القرار منذ وقت طويل.. لقد عشت حياة سعيدة فعلا والتي لا أستحقها.. لهذا أنا أشعر بالرضى. ولقد اكتفيت من هذه الحياة لذا رجاءً لا تلوموا أي شخص وامضوا قدما، أنا لست ميتة لذا رجاءً عيشوا حياة جيدة.. آمل أن أرى العديد من الأشخاص في جنازتي وأن يرى الجميع ما إذا كان هناك شخص يمر بشيء ما".

وتابعت: "لقد أردت حقا ممارسة التمثيل كمهنة. ربما التمثيل كان كل شيء بالنسبة لي أو ربما جزء مني لكن لم يكن من السهل السعي وراء مثل هذه المهنة. أنا لم أرغب في فعل أي شيء سوى التمثيل وذلك كان مثيرا للإحباط جدا. لقد أدركت أن امتلاك الشخص لحلم ما يعد نعمة ونقمة في نفس الوقت.. أنا متأكدة أن الإله لن يرسلني إلى الجحيم لأنه يحبني. هو سيستمع إلي ويهتم بي. لذا لا تقلقوا علي، ولعائلتي العزيزة، وأصدقائي، وكل من أحبهم. شكرا لكم لأنكم أحببتموني وقدرتموني. لقد كنت أستمد قوتي وضحكي منكم أيضا. أعتقد أنني عشت حياة ناجحة لأني جمعت ذكريات لا تنسى حتى النهاية".

وأخيرا قالت يو جو أون: "شكرا لتفهمكم وتحملكم لي. أنا متأسفة لأني لم أستطع التعبير عن نفسي أكثر. لكني آمل أن تتفهموا الأمر، وإلى كل من عرفني في هذه الحياة، خاصة المدرسين، أود أن أشكركم وأعرب عن احترامي لكم. شكرا لأنكم علمتموني العديد من الأشياء عن الحياة، أمي، أبي، أحبكما. رجاءً لا تبكيان علي، أنا أتوسل إليكما".

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