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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرية التعليم بالوادى الجديد تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد ، اليوم ، اجتماعا موسعا بحضور المختصين المعنيين بقطاع تعليم المحافظة وذلك ضمن لقاءاته وقيادات تعليم المحافظة استعدادا للعام الدراسى الجديد بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية والمعنيين من إدارات التعليم الثانوى ،التعليم الإعدادى، التعليم الابتدائى ، التربية الخاصة، اللغات والتجريبيات .

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور خطة العمل استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022_ 2023 م.

 ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية، ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا فى البرامج الدراسية والعمل على الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتا إلى ضرورة التواصل مع مديرى المدارس الموجهين لتنفيذ كافة التعليمات والكتب الدورية التي يصدرها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، والمتابعة الدورية للتنفيذ.

وبحث وكيل التعليم بالمحافظة آليات العمل الفترة المقبلة، ومن ضمنها التأكيد على جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال العام الجديد ، مشيدا بما يشهده من التعاون الجاد والمثمر فى تنجيل ملاعب المدارس ضمن مبادرة المدارس الخضراء والتى تضفى مظهرا جماليا أمام الطلاب. 

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ولفت مدير التعليم بالمحافظة إلى ضرورة مواصلة خطط العمل بالأنشطة التربوية والطلابية بكافة مجالاتها وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب لاكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم للمشاركة بالمسابقات المختلفة، والعمل دائما على خلق بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب.

الوادى الجديد تكنولوجيا وزير التربية والتعليم العام الجديد بنك المعرفة الفترة المقبلة القنوات التعليمية التكنولوجيا الخصوصية التعليم الثانوى التربية والتعليم مسابقات المنصات التعليمية الدكتور رضا حجازي زير التربية والتعليم

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